ABD’den Rusya’nın tahvil ödemelerine engel

ABD yönetimi, Rusya’nın ABD’li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve bugün sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.
Ukrayna işgali sonrası şubatta uygulamaya konan yaptırımla ABD’li finans kuruluşlarının Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştirmeleri engellenmişti. Rusya’nın kupon ödemeleri için istisna getirilerek, ülkenin ödeme yapmaya devam etmesine imkan tanınmıştı.
Rusya’nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesinin bulunduğu kaydediliyor.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvil ödemelerine yönelik istisnanın bugün TSİ 19:01’de sona ereceği anımsatıldı. Açıklamada, Rusya’nın ABD’li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceği kaydedildi.
Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya’nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece, Rusya’nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor.