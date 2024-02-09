ABD’den çip AR-GE’sine 5 milyar dolardan fazla yatırım

ABD yönetimi, kamu-özel sektör ortaklığında kurulan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezinin (NSTC) de dahil olduğu çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

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Beyaz Saray’dan paylaşılan açıklamada, ABD’de AR-GE’yi artırma hedefi kapsamında yarı iletkenle ilgili araştırma, geliştirme ve iş gücü ihtiyaçlarına milyarlarca dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

AA’nın aktardığına göre yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin zaman ve maliyetinin azaltılmasıyla ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sunulacağı vurgulandı.

Açıklamada, ABD’de icat edilen yarı iletkenlerin modern ekonominin omurgasını oluşturduğuna işaret edilerek, ancak bugün ABD’nin küresel arzın yüzde 10’undan azını ürettiğine ve ülkede en gelişmiş çiplerden hiçbirinin üretilemediğine dikkat çekildi.