Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’den BioNTech’in 3’üncü dozuna 65 yaş ve üstü için onay

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.


Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

FDA’den 3’üncü dozu sınırlama tavsiyesi

ABD’den BioNTech’e tam onay

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