ABD’deki ‘Kimsin Sen’de maskeden kriz çıktı

Türkiye’de ‘Maske Kimsin Sen’ ismiyle yayınlanan şarkı yarışmasının orijinalinde, maskelerin birinin altından eski başkan Donald Trump’ın avukatlığını yapmış Rudy Giuliani çıkınca ortalık karıştı.

Fotoğraf: FOX International

Programda ünlü isimler, kostümlü ve maskeli halde kimliğini gizli tutup şarkı söyleyerek yarışıyor.

Şovun Türkiye’deki versiyonu iktidar yetkilileri tarafından eleştirilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan ‘basım ve yayım faaliyetleri genelge’si de programa yorulmuştu.

Amerikan medya devi FOX International yapımı programın orijinalinde bir maskenin altından Giuliani çıktı. Bunun üzerine iki jüri üyesi salonu terk etti.

Azil sürecinde sorumluluğu Giuliani’ye yükleyen Trump, Joe Biden karşısında kaybettiğini reddettiği seçim sürecinde yanında Giuliani’yi bulmuştu. Giuliani, ABD Kongresi’ne baskından sonra da Trump’a desteğini çekmemişti.

Trump’a en yakın isimlerden Giuliani’nin adı Halkbank davasına da karışmıştı. Giuliani hakkında ‘Türkiye lehine lobicilik’ soruşturması başlatılmıştı.

New York belediye başkanlığı da yapmış Giuliani’nin adı yolsuzluk dosyalarında da geçmişti.

Giuliani’nin yarışmaya katılması imaj kurtarma çalışması olarak görülürken, jüri üyeleri Ken Jeong ve Robin Thicke’nin buna alet edilmemek için stüdyoyu terk ettiği belirtildi.

Muhafazakar çizgisiyle bilinen FOX News tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.