ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: Çok sayıda ölü

ABD’nin orta kesimindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli hava olayları ve hortumlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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AA’nın haberine göre özellikle Iowa’nın Greenfield kasabasını vuran fırtınada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Iowa eyalet polisi hava olayları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu haberlerini doğruladı ancak herhangi bir sayı vermekten kaçındı.

Iowa Valisi Kim Reynolds, 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden’dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

ABD Ulusal Meteoroloji yetkililerine göre Texas’tan Michigan’a kadar en az 329 şiddetli fırtına kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu