ABD'de sekiz yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 70 bin lolipop aldı

ABD’de Kentucky eyaletinde sekiz yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara (yaklaşık 154 bin 566 lira) 70 bin tane lolipop siparişi verdi.

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Yerel medyadaki haberlere göre Kentucky’de yaşayan Holly LaFavers adlı kadın, evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.

LaFavers, sekiz yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak için cep telefonundan 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendi.

Siparişteki 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan sekiz koliyiyse iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen anne, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu belirtti.

LaFavers, “Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum” dedi.

E-ticaret sitesi Amazon ve bankayla gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürprizle karşılaşmamak için telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini söyledi.