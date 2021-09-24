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ABD’de riskli işlerde çalışanlar, 3’üncü doz Covid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Dün, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için FDA tarafından onayladığı duyurulmuştu.


Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edilmişti.

Walensky, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerle birlikte, huzurevinde kalanlar ve ciddi sağlık problemi bulunan 50 ila 64 yaş arasındakilerin 3’üncü doz Covid-19 aşısı olabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere 18-64 yaş arasında olup riskli işlerde çalışanların da 3’üncü doz aşı olacaklar listesine eklendiğini kaydeden Walensky, alınan kararın ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 3’üncü doz yetkilendirme kararıyla da uyumlu olduğunu belirtti.

Karara göre listede, cezaevleri ve evsiz barınaklar gibi virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu ortamlarda yaşayanlar da yer alıyor.

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