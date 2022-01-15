ABD’de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD’nin Miami kentinde yaşayan ve ‘Wavy Navy Pooh’ lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: YouTube

Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.

Olay esnasında arabada bulunan beş ve bir yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

Beaubien’in iki yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.