ABD’de oyuncular protestoda

Televizyon ve dizi oyuncuları, iş garantisi ve maaşla ilgili sorunlardan dolayı yürüyüş düzenledi.

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İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve giden Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), ABD’nin New York kentinde NBC Stüdyoları önünde yürüyüş düzenledi.

NBC Stüdyoları’nın yanı sıra Netflix, HBO, Amazon ve Paramount tesisleri önünde de gösteriler düzenlendi.

Öncesinde de Hollywood’da yazar ve senaristler de iş bırakma eylemi yapmışlardı.