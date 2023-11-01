ABD’de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD’de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) üç büyük otomobil üreticisine karşı gittiği grevin maliyetinin altı haftada 10,4 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.

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Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW’a bağlı işçilerin General Motors (GM), Ford ve Stellantis’e karşı başlattığı, ‘Ayağa Kalk’ olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AA’nın haberine göre AEG’nin açıklamasında, otomotiv işçilerinin grevinin doğrudan maliyetinin altı haftada 10,4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu maliyetin yaklaşık 650 milyon dolarının ücret kaybından kaynaklandığı, 4,3 milyar dolarının üretici kaybı, 3,3 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 2 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın üç otomobil üreticisiyle geçici anlaşmalara varmasından önce işten çıkarılan işçilerin sayısınınsa 56 bini aştığı bildirildi.

Ne olmuştu?

UAW’nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan yeni sözleşmeye yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında Michigan, Missouri ve Ohio’daki 3 fabrikada greve gitme kararı alınmıştı.

Grev, 15 Eylül’de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa üç otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezlerini kapsayacak şekilde grevi genişletmiş, grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

Sendika, 26 Ekim’de Ford, 28 Ekim’de Stellantis ve 30 Ekim’de GM ile geçici anlaşmaya varıldığını ve işçilerin işlerine döneceğini duyurmuştu.