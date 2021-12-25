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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de Noel tatilinde Covid-19 nedeniyle 1600’den fazla uçak seferi iptal edildi

ABD’de Covid-19’un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600’den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı.

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının havayolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.


İptal edilen uçak seferleri, Noel tatiline gitmek için hava limanlarını dolduran Amerikalıları zor durumda bıraktı.

Dünya genelinde ise yine Covid-19 salgınına bağlı olarak cumadan pazar gününe 5 bin 400’den fazla uçuş iptal edildi.

Noel tatili zamanı, yıl içinde en fazla seyahat edilen, en yoğun dönemi oluşturuyor.

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