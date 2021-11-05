ABD’de milyarderlere Covid-19 yardım çeki gönderilmiş

ABD’de, aralarında iş insanı George Soros’un da bulunduğu en az 18 milyarder ve 270 multimilyonere Covid-19 salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

Kişi başına 1400 dolarlık ödemeler, Joe Biden’in salgını kontrol altına almak ve ABD ekonomisini canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık paketinin temel vaadiydi. 12 Mart’tan bu yana 500 milyar dolara yaklaşan ödeme yapıldı.

ProPublica’nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros’a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı üç defa yardım çeki yollandığı tespit edildi.

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak’taki katliamlara karıştığı gerekçesiyle eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater’ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers’ın eski CEO’su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

Haberde, Soros’un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soros’un sözcüsü, “George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı” dedi.