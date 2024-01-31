Yaramazlara biraz batar!

ABD’de mahkeme, Tesla CEO’su Elon Musk’a ödenen maaş paketinin iptalinin önünü açtı

ABD’de mahkeme, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta’nın açtığı davada görüşünü açıkladı.


Görüşünde, Musk’un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin ‘akılalmaz bir meblağ’ olduğunu ve Tesla’nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin Twitter’da paylaşımda bulunan Elon Musk, “Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın” ifadesini kullandı.

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