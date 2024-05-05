ABD’de ‘laboratuvar eti’ne yasak getirildi

ABD’nin Florida eyaletinde genellikle ‘laboratuvarda yetiştirilen et’ olarak bilinen ‘kültür eti’nin üretim, satış, bulundurma ve dağıtımı yasaklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Florida Valisi Ron DeSantis yasak kararını imzaladıktan sonra “Florida, küresel seçkinlerin otoriter hedeflerine ulaşmak için dünyayı petri kabında (laboratuvar cam malzemesi) ya da böceklerde yetiştirilen etleri yemeye zorlama planına karşı mücadele ediyor” dedi.

Benzer yasak kararları Alabama, Arizona ve Tennessee’de de görüşülüyor.

Laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti ve petri kabındaki hücrelerden elde edilen sığır eti ortalama bir tüketici için hala erişilebilir değil. Fakat ilk onayın ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından verilmesinden sonra San Francisco ve Washington DC’deki iki restoran şimdiden menülerinde ‘kültür eti’ sunmaya başladı. Ucuz fiyatları nedeniyle kültür eti satışlarının farklı restoran ve bölgelerde de artacağı düşünülüyor. Fakat çoğunlukla muhafazakarların yönettiği eyaletlerde gündeme gelmeye başlayan et yasakları gelişmekte olan endüstrinin büyümesini engelleyebilir.

Kültür eti çalışmalarını destekleyen ve kar amacı gütmeyen kuruluş Good Food Institute, Popsci’ye bu gibi yasaların tüketicilerin seçeneklerini ellerinden aldığını ve yeni iş alanları yaratabilecek yenilikleri sınırladığını vurguladı: “Amerikan yapımı kültür eti USDA ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından titizlikle denetlenmiş ve güvenli olduğuna karar verilmiştir. Floridalılar ne tür et yemek istediklerine kendileri karar vermeli ve hükümet tarafından sınırlandırılmamalıdır.”

Kültür eti endüstrisini eleştirenler laboratuvarda yetiştirilen eti yemenin kansere neden olabileceğini savunuyor. Fakat şu ana kadar bu iddiayı destekleyen hiçbir kanıt yok. ABD, Avusturalya ve Singapur’daki gıda denetçileri kültür etlerinin güvenli olduğu görüşünde. Kimi kanser araştırmacılarına göre kültür eti yiyerek kansere yakalanmak ‘imkansız.’

Kültür etini destekleyenler bunun tarımı daha sürdürülebilir hale getireceğine ve sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini savunuyor. Ayrıca laboratuvarda yetiştirilen etin, hayvanların çektiği acıyı azaltan etik bir et yeme alternatifi sunabileceğini düşünenler de var.

Her halükarda gelecekte laboratuvarda yetişen etin yaygınlaşması fiyatının önemli ölçüde düşmesine ve ürünlerin tadının iyileşmesine bağlı.