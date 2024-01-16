ABD’de kutup soğukları nedeniyle yedi ölü

ABD’de etkili olan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde 200 milyondan fazla kişi tehlikeli kış şartları uyarısı altında bulunurken yedi kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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AA’nın haberine göre Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzey doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla eksi 34 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Kutup soğuklarının neden olduğu aşırı kış şartları sebebiyle Portland’de dört kişi, Wisconsin eyaletinde de üç evsiz yaşamını yitirdi.

Ülkedeki 23 eyalette aşırı kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk uyarısı, 200 milyondan fazla kişi için de ‘kış şartları’ ikazı yapıldı.

New York, Baltimore ve Washington DC şehirleri mevsimin ilk karını görürken özellikle kar yağışının fazla olduğu bölgelerde okullar tatil edildi. Kış şartları nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin okulunun kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin doğu yakasında 1300’den fazla uçak seferi iptal edildi. Oregan, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde de 120 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.