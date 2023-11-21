ABD’de kripto para borsası Kraken’e dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para borsası Kraken’i dava etti.

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San Francisco’daki federal bölge mahkemesinde açılan davada Kraken Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

SEC açıklamasında, Kraken’in Eylül 2018’den bu yana kripto varlıkların alım satım işlemlerini yasadışı şekilde sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandığı belirtildi. Kripto para borsasının kayıt yaptırmayarak yatırımcıları önemli korumalardan mahrum bıraktığı kaydedildi. Kraken’in uygulamalarının, eksik iç denetimlerin ve zayıf kayıt tutma uygulamalarının müşteriler için bir dizi risk oluşturduğu ifade edildi.

SEC, haziranda büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase’ye karşı benzer davalar açmıştı.