ABD’de kar fırtınasından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi

ABD’yi etkisi altına alan ‘Eliott’ adlı kar fırtınasından dolayı ülke genelinde en az 17 kişi hayatını kaybederken bir milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu’ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

AA’nın ABD basınından aktardığına göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda şu ana kadar en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Cumadan bu yana ölü sayısı iki katına çıkarken kar fırtınasının en etkili olduğu eyaletlerde meydana gelen zincirleme kazalarda da onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü belirtti.

Ülke genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintileriyle boğuşurken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

‘Nesilde bir kez görülebilecek’ şiddette bir soğuk

ABD’de, 21 Aralık’ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, ‘nesilde bir kez görülebilecek’ şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, “Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine” işaret etmişti.