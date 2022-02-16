ABD’de ilk: Silah üreticisi toplu katliamdan sorumlu tutuldu, ailelere tazminat ödeyecek

ABD’de, 2012 yılında bir okula yönelik saldırıda kullanılan silahın üreticisi Remington Arms, hayatını kaybeden 26 kişinin ailelerine 73 milyon dolar (994,44 milyon lira) ödeyecek.

14 Aralık 2012’de Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlkokulu’na yönelik saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Remington Arms’ın ürettiği silah kullanılmış, hayatını kaybeden dokuz kişinin ailesi 2014’te şirkete dava açmıştı. Dava dilekçesinde saldırının yarı otomatik tabancayla düzenlendiği belirtilerek, askeri tip silahın bir sivile satılmaması gerektiğinin altı çizilmişti. Geçen yıl temmuz ayında Remington, ailelere 33 milyon dolar ödemeyi teklif etmişti.

Yıllar süren hukuki mücadele sonunda taraflar anlaştı. Bir silah üreticisi ilk kez toplu katliamdan sorumlu tutuldu. Bu nedenle dava süreci ve anlaşma sonucunda bir ilke imza atılmış oldu.

Her ailenin ödenen paradan belirli bir pay alacağı belirtilirken başka ayrıntı paylaşılmadı.

Ailelerin avukatı Josh Koskoff, bir sonraki Sandy Hook’a engel olmaya odaklandıkları için anlaşmanın sağlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Saldırıda altı yaşındaki oğlu Noah’ı kaybeden Lenny Pozner ve Veronique De la Rosa, “Kaybımız geri gelmez. Telafi edilemez. Ancak anlaşma yıllardır hiç cezalandırılmadan, sorumlu tutulmadan yola devam eden bir endüstriyi sorumlu tutması açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.