ABD’de günlük marihuana kullanımı, içki tüketimini geride bıraktı

ABD’de günlük marihuana kullanımının içki tüketimini geçtiği ortaya çıktı.

Elon Musk… Fotoğraf: Arşiv

AP’nin aktardığına Carnegie Mellon Üniversitesi’nin araştırması 1979 ile 2022 arasında marihuana kullanımının 1992’den günümüze 15 kat arttığını gösteriyor.

Günlük alkol tüketenlerin sayısı, 1992’de marihuana kullananların 10 katıyken 2022 verilerine göre ülkede yaklaşık 17,7 milyon kişi ‘her gün’ veya ‘neredeyse her gün’ marihuana kullandı. İçki kullananlarda bu rakam 14,7 milyon.

Araştırmanın alışmanın yazarı Jonathan Caulkins, “Mevcut marihuana kullanıcılarının yüzde 40’ı her gün ya da neredeyse her gün marihuana kullanıyor” dedi.

Araştırma, ‘Addiction’ dergisinde yayınlandı.