Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de domuz böbreği nakledilen ilk hasta öldü

ABD’de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta öldü.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Doktorlar 16 Mart’ta 62 yaşındaki Richard Slayman’a genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini nakletti. Slayman’ın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edileceği duyurulmuştu. Ancak hasta operasyondan yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybetti.


Massachusetts Hastanesi ‘dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman’in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığını’ açıkladı.

Ksenotransplantasyon tedavisi

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen ‘ksenotransplantasyon’ tedavisi, Mayıs 2022’de denenmiş, beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmıştı.

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir hastanede de 57 yaşındaki David Bennett’a 7 Ocak 2022’de ilk defa domuz kalbi nakledilmiş, Bennet operasyondan iki ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023’te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapıldı, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan altı hafta sonra öldü.

İnsanlara kalp naklinde kullanmak için domuz yetiştirilecek

Bu yıl, bilim ve teknolojide heyecan veren beş gelişme

Bir ilk: Domuzdan insana böbrek nakli

SON HABERLER

Erdoğan: İşinden atılan rektörleri, konuşturulmayan öğrencileri gördük

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği İslam Bilginleri İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan batıyı eleştirdi: “Sırf İsrail’i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük.”