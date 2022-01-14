ABD’de büyük işletmelere aşı zorunluluğu Yüksek Mahkeme’den döndü

ABD hükümetinin büyük işletmelerde çalışanlar için aldığı Covid-19 aşısı veya test zorunluluğu kararı, Yüksek Mahkeme tarafından durduruldu.

80 milyondan fazla insanı etkileyecek bir karara imza atan mahkeme, sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu uygulanmasının devamına izin verdi.

Yüksek Mahkeme, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin (OSHA) ‘aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı’ sonucuna vardı.

OSHA, aşı zorunluluğunun, altı ayda 6 bin 500 hayat kurtaracağı ve 250 bin hastaneye yatışı önleyeceği tahmininde bulunmuştu.

Biden hayal kırıklığını dile getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ‘Yüksek Mahkeme’nin hem bilime hem de hukuka dayanan, büyük işletmelerdeki çalışanlar için sağduyulu hayat kurtarıcı gereklilikleri engellemeyi seçmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi.

Biden, büyük şirketlerin üçte birinin bunu zaten yaptığını belirterek, işletmeleri kendi aşı gerekliliklerini oluşturmaya çağırdı.

Ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkeme’nin kararını ‘işverenler için önemli bir zafer’ olarak nitelendirdi.

OSHA’nın aşı zorunluluğu kararı daha önce New Orleans’taki federal temyiz mahkemesi tarafından engellenmiş, Cincinnati’deki bir federal temyiz paneli tarafındansa yürürlüğe girmesine izin verilmişti.