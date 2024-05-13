ABD’de bir binbaşı ülkesinin İsrail’e verdiği destek nedeniyle istifa etti

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı’nda (DIA) çalışan bir binbaşı, ülkesinin, İsrail’e verdiği koşulsuz destek nedeniyle görevinden istifa etti.

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Binbaşı Harrison Mann, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD’nin Gazze’ye saldırılarında İsrail’e sağladığı koşulsuz desteğe işaret eden Mann, bu politikanın Gazze’de on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını vurguladı.

Mann, ABD’nin koşulsuz desteğinin aynı zamanda daha geniş bir savaş riskini doğurduğunu kaydetti.

Basında, ilk kez ABD ordusu ve istihbarat topluluğundan bir kişinin kamuya açık bir şekilde istifa ettiği vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat’ta İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde “Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim” demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.