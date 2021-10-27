ABD’de bilim kurulu BioNTech’in çocuklarda kullanımını tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) danışma kurulu, faydaların risklere ağır bastığına dikkat çekerek Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu üzerinde kullanılmasına izin verilmesini tavsiye etti.

Aşının 5-11 yaş grubunda kullanımına izin verilmesi yüz yüze eğitime başlayan çocukların aşılanması için önemli bir engelin aşılmasını sağlayacak.

Aşıya kullanım izni en erken gelecek haftadan itibaren verilebilecek.

FDA aşının kullanımına izin verirse, bir sonraki izin merci olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) danışma kurulu gelecek hafta aşının kullanımı hakkında tavsiyede kararı verebilecek. Karar CDC başkanı tarafından onaylanırsa yürürlüğe alınacak.

FDA danışma kurulu, aşının 5-11 yaş grubunda kullanımına yönelik tavsiye kararını bir çekimser oya karşı 17 oyla aldı. FDA, danışma kurulunun tavsiyesini uygulamak zorunda olmasa da genellikle kurulun tavsiyeleri doğrultusunda karar açıklıyor.