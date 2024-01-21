ABD’de aşırı soğuklardan en az 80 kişi öldü

ABD aşırı soğuklardan dolayı en az 80 kişi öldü. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 34 dereceye kadar düştü.

Fotoğraf: SkyNews

CBC News‘in aktardığına göre aşırı soğuklar ABD’nin orta batısını etkisi altına aldı. On milyonlarca insan cumartesi günü ortalamanın altında sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Yetkililer donma olaylarına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor.

Uzmanlar soğuk havalarda güvende kalmak için dışarı çıkmayı tavsiye etmiyor. Dışarı çıkılması gerekiyorsa da kat kat giyinilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca insanlar hipotermi olaylarına karşı da uyarılıyor ve belirtilere karşı dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

ABD’de 83 kişinin aşırı soğuklardan dolayı öldüğü teyit edildi. Bunun haricinde bildirilen bazı ölümlerin hava koşullarıyla ilgili olduğunu doğrulamak için de soruşturmalar devam ediyor.

Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York ve New Jersey aşırı soğuklar nedeniyle ölümlerin rapor edildiği bölgeler.

Ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri de yaşanıyor. Aşırı hava koşullarının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.