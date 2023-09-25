ABD’de ağzında insan kalıntıları olan timsah öldürüldü

ABD’nin Florida eyaletinde polis, ağzında insan kalıntısı olduğu tespit edilen dört metrelik bir timsahın öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: CBS

BBC’nin aktardığına göre, Largo kanalında bir timsah, bir kadının gövdesinin alt kısmını ağzında taşırken görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis timsahı öldürdü. Timsahın taşıdığı insan kalıntısının 41 yaşındaki Sabrina Peckham’a ait olduğu belirlendi. Peckham’ın kalıntıları su kanalında bulundu.

Yerel basına konuşan bir görgü tanığı “Ağzında gövdenin alt kısmı gibi bir gövde olduğunu fark ettim ve görünce doğrudan yetkilere haber verdim. Gerçek hayatta ilk kez bir timsah görüyordum, bu yüzden oldukça havalı olduğunu düşündüm ama içindekini görünce mankene mi benziyor diye düşündüm” dedi.

Bir evsiz olan Peckham’ın civardaki ormanlık alanda evsizlerin kurduğu bir kampta yaşadığı öğrenildi.

Peckham’ın ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.