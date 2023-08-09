ABD’de 31 turdur devreden piyango ‘sonunda’ talihlisini buldu

ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi, 1,58 milyar dolarlık (yaklaşık 43 milyar lira) ‘Mega Millions’ nihayet birine çıktı.

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Piyango, şimdiye kadarki 31 çekilişte kazanan çıkmadığı için aylardır artıyordu.

Mega Millions’ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

Floridalı talihli, ödemenin 30 yıla yayılmasını kabul ederse paranın tamamını, toptan isterse 783,3 milyon dolarını alacak.

ABD’nin 45 eyaletinde, başkent Washington’da ve Virjin Adaları’nda oynanan Mega Millions’ı en son 18 Nisan’da bir kişi kazanmıştı.

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022’de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016’da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotolarıydı.