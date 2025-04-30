ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı.

Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD Başkanı Donald Trump şubatta Ukrayna’nın nadir toprak elementlerini istediğini söylemiş ve bunu ABD’nin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımının bir karşılığı olarak tanımlamıştı.

Ancak Trump’ın Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmasının ardından görüşmeler durmuştu.

Anlaşmayı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu.

Bessent, ABD ile Ukrayna arasında ‘ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu’nun kurulmasını sağlayan bir ticaret anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Bakan, “Bu anlaşma Rusya’ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Güncellenecek…