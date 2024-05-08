ABD üniversitelerinde Filistin’e destek gösterileri: Gözaltı sayısı 2 bin 300’ü aştı

EMRE ZOR

ABD üniversitelerinde 18 Nisan’dan beri süren Filistin yanlısı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 300’ü aştı.

Emory Üniversitesi’nde gözaltına alınan ekonomi profesörü Caroline Fohlin. Fotoğraf: CNN

18 Nisan’da Columbia Üniversitesi’nde 100’den fazla göstericinin gözaltına alınmasıyla Filistin yanlısı gösteriler ülke çapındaki kampüslere yayıldı.

ABD’nin en prestijli üniversiteleri dahil onlarca kampüste, öğrenciler, İsrail’in Gazze’deki katliamına karşı kamplar kurarak gösteri yapıyor.

45’ten fazla kampüste gözaltı

Aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu göstericiler, üniversitelerin kampüse çağırdığı polisler tarafından gözaltına alıyor.

Şimdiye kadar en az 25 eyaletteki 45’ten fazla kampüste 2 bin 300’ü aşkın gösterici gözaltına alındı.

Öğrencilerin talebi kampüsten kampüse değişse de ekseriyetle, üniversitelerinin doğrudan İsrail’i destekleyen şirketlere finansal yatırımı kesmesi ve İsrail’le ilişkiyi hepten koparması.

İfade özgürlüğünü desteklediğini söyleyen üniversitelerin gösteri haklarına müdahale etmesine de tepkililer.

Göstericiler antisemitizmle ve karışıklık çıkarmakla suçlanıyor. Ancak verilere göre gösterilerin yüzde 99’u barışçıl.

Birçok kampüste İsrail yanlısı gösteri karşıtları Filistin yanlısı gösterilere müdahale etmeye çalıştı. Nitekim, University of California at Los Angeles’da göstericiler ile gösteri karşıtları arasında çatışma çıktı.

ABD’deki Filistin yanlısı gösteriler, Finlandiya, Danimarka, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki prestijli üniversitelere de yayıldı.