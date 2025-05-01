Saldırı planlarını ‘yanlışlıkla’ bir gazeteciyle paylaşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor.
Waltz, Yemen’deki İran destekli Husilere saldırı planlarının paylaşıldığı Signal grubuna ‘yanlışlıkla’ Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg’i eklemiş, olayın ortaya çıkmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Waltz’un ‘bir hata yaptığını’, ‘olayın büyütülmemesi gerektiğini’ ve ‘danışmanından memnun olduğunu’ söylemişti.
ABD basınında adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz görevi bırakıyor.
Haberi ilk duyuran CBS News’ün aktardığına göre Waltz’ın yardımcısı Alex Wong da görevinden ayrılacak.
Beyaz Saray konuya dair henüz açıklama yapmadı.