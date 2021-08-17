ABD’den ‘Türkiye’ye seyahat’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve sağlık düzenleme kurumu artan Covid-19 vakaları nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün güncellenen uluslararası seyahat uyarı notlarına göre, Türkiye’nin ‘corona’ tehlike seviyesini ‘Seviye 4: Çok Yüksek’, ABD Dışişleri Bakanlığı da uyarı düzeyini ‘Seviye 4: Seyahat Etmeyin’ şeklinde değiştirdi.

ABD’nin Türkiye’den gelen yolculara yönelik herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.

CDC 4’üncü seviye uyarısını yüksek corona virüsü riskine sahip ve tamamen aşılanmış kişiler haricindekilerin seyahat etmelerinin tavsiye edilmediği ülkeleri nitelemek için kullanıyor.

CDC Hindistan’ın durumunda ise güncelleme yaparak ülkeyi vaka sayılarının orta seviyede olduğuna işaret eden ikinci seviye ülkeler listesine ekledi.

Hindistan’ın yanı sıra ABD şu anda vatandaşı olmayan ve son 14 gün içerisinde Britanya, aralarında sınır kontrolü olmayan Schengen alanında bulunan 26 Avrupa ülkesi, Çin, Güney Afrika, İran ve Brezilya’da bulunan yolcuların ülkeye girmesine izin vermiyor.