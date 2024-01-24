ABD Türkiye’nin İsveç kararından memnun: ‘F-16 satışından önce kritik karar’

ABD yönetimi, İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktıklarını belirtti.

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretinden bir hafta önce Türkiye ile ABD arasında F-16 pazarlığı yürütüldüğünü yazmıştı. ‘Güvenilir kaynaklar’a dayandırılan haberde Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘Evet’ demesi şartıyla ABD’den 40 adet F-16 alabileceği belirtilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Meclis’in İsveç kararından sonra AA muhabirine konuştu.

Yetkili “Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD’nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz” dedi.

‘Kilit’ karar

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de Türkiye’nin İsveç kararının memnuniyetle karşıladıklarını söyledi: “Başkan Biden uzun zamandır Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD’nin, Türkiye’nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir.”

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde “İsveç’in üyeliğinin onaylanmasının Ankara’ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme” olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

Blinken’dan memnuniyet açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Türk Parlamentosunun İsveç’in NATO’ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç’in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.