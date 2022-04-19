ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

ABD, aralarında Türkiye’yi ‘Covid-19 nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları’ listesinden çıkardı.

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Karar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürmesi sonrası geldi.

Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.

Aşısız ABD’lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.

Dördüncü seviyeyse vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.