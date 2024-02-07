ABD Senatosu’nda Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için yasa tasarısı

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için yasa tasarısı sundu.

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İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması üzerine Biden yönetimi Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak’ta Kongre’ye, Yunanistan’a yapılacak F-35’lerin satışına dair bildirimle eş zamanlı olarak, Türkiye’ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet de F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin satışına ilişkin resmi bildirimde bulunmuştu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için ortak bir yasa tasarısı sundu.

Yasa tasarısı, Biden yönetiminin Türkiye’ye tedarik etmeyi öngördüğü F-16’lar dahil tüm askeri teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satışının yasaklanmasını talep ediyor.

Tasarının kabulü için ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğun onayı gerekiyor.

Tasarı yasalaşmadığı takdirde satış resmen yapılacak. İtiraz tasarıları onaylansa bile Biden’ın veto hakkı bulunuyor.