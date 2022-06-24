ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul etti.

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18’den 21’e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisi’nin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına sunulacak.

Ülkede, son dönemde çok sayıda can kaybının yaşandığı silahlı saldırıların ardından silah kontrolü tedbirlerinin sertleştirilmesi talebi öne çıkmıştı. Bu talebi Biden da dillendirmişti.