ABD: Refah’a kara saldırısını desteklemiyoruz

ABD İsrail’in Refah’a bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini yineledi.

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Hamas, ateşkes teklifini kabul etse de İsrail Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıya devam kararı almıştı.

ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail’in Refah’a olası kara saldırısına ilişkin ABD’nin pozisyonunu değerlendirdi:

“Şu ana dek hep tutarlı olduğumuz ve Başkan’ın da bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile görüşmesinde de aynı şekilde tutarlı olarak dile getirdiği gibi, biz Refah’ta kara saldırılarını desteklemiyoruz. Bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar.”

Refah’a ilişkin endişelerini İsrail tarafına birçok kez açıkça dile getirdiklerini anlatan Kirby, 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı bu bölgeye bir kara operasyonunun çok sayıda sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmek istemediklerini vurguladı.