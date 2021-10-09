ABD polisi, ‘Zodiac’ı bulduk’ diyen eski FBI’cıları dikkate almıyor

ABD polisi, Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubunun 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve ‘Zodiac’ olarak adlandırılan katilin kimliğini tespit ettikleri yönündeki açıklamasını dikkate almayacaklarını belirtti.

San Francisco’da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen beş cinayet Zodiac’la ilişkilendirilmişti. Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü. ‘Zodiac’ on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu. Katile ‘Zodiac’ isminin verilmesinin sebebi yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiydi.

‘Case Breakers’ adlı 40 kişilik ekibe göre ‘Zodiac’ 2018 yılında ölen Gary Francis Poste.

Ekip, Gary Francis Poste’un evinin karanlık odasında bulunan fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, ‘Zodiac’a ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkat çekti. Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıkmış.

Dahası grup, 1966’da güney California’da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdi.

Case Breakers, elindeki Poste’a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI’a çağrıda bulundu.

Cheri Jo Bates cinayeti, ‘Zodiac’a bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966’da California’nın Riverside şehrinde işlenmişti.

Fakat BBC’nin haberine göre polis yetkilileri bu iddialara itibar etmedi. San Francisco ve Riverside Emniyet Müdürlükleri grubun ortaya attığı iddiaların ‘ikincil kanıtlara’ dayandığını söyledi.