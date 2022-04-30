ABD, Ukrayna askerlerini Almanya’da eğitmeye başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya’da eğitim vermeye başladığını duyurdu.

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Günlük basın toplantısında Kirby, eğitimin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna’dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından yürütüleceğini belirtti.

Sözcü, savaşın Donbas’ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD’nin yakın zamanda Ukrayna’ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, ‘Ukrayna’nın Rusya’nın Doğu Ukrayna’da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler üzerine’ olacağını vurguladı.