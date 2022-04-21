ABD Kongresi güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre polisi, yerleşkenin ‘potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı’ nedeniyle boşaltılması talimatı verdi. Polis daha sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı.

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Kongre polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Yerleşkeye muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor” denildi.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

İlk talimattan dakikalar sonra Kongre polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongre’ye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız” denildi.

Öte yandan, CNN’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki iki kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park’a paraşütle indiğini kaydetti.

Daha sonra Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) önceden planlanmış bir paraşütçü uçuşunu Kongre Polisine bildirmediği ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, “FAA’in Kongre Polisine bu izni bildirmemesi bariz bir şekilde affedilemez” dedi.