ABD, Kataib Hizbullah liderini öldürdü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında İran destekli Kataib Hizbullah lideri öldürüldü.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Haşdi Şabi’nin kilit grubu Kataib Hizbullah, 28 Ocak Pazar günü Ürdün’de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlemekle suçlanıyordu.

ABD önceki günlerde bu saldırıya karşı misilleme saldırıları başlatmış ve bu kapsamda Irak ve Suriye’de 85’ten fazla hedefi havadan vurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD güçlerine saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu Ketaib Hizbullah liderlerinden birinin Irak’ta öldürüldüğü duyurdu.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader



At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024

Ketaib Hizbullah’ın Telegram kanalında paylaşılan açıklamada da örgütün liderlerinden Ebu Bekir el-Saadi’nin bombalı saldırıda öldüğü belirtildi.