ABD, Kataib Hizbullah liderini öldürdü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında İran destekli Kataib Hizbullah lideri öldürüldü.
Haşdi Şabi’nin kilit grubu Kataib Hizbullah, 28 Ocak Pazar günü Ürdün’de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlemekle suçlanıyordu.
ABD önceki günlerde bu saldırıya karşı misilleme saldırıları başlatmış ve bu kapsamda Irak ve Suriye’de 85’ten fazla hedefi havadan vurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD güçlerine saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu Ketaib Hizbullah liderlerinden birinin Irak’ta öldürüldüğü duyurdu.
Ketaib Hizbullah’ın Telegram kanalında paylaşılan açıklamada da örgütün liderlerinden Ebu Bekir el-Saadi’nin bombalı saldırıda öldüğü belirtildi.