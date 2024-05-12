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Yaramazlara biraz batar!

ABD: İsrail’le ilgili kırmızı çizgimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Söz konusu İsrail’se burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyiz” dedi.

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ABD basınına konuşan Blinken, ABD yönetimi olarak İsrail’in Refah’a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden’ın da bu konuda duruşunun net olduğunu söyledi.


ABD Dışişleri Bakanı, ‘İsrail’in henüz kendilerine güvenilir bir plan sunmadığını ve böyle bir plan olmadan 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah’a saldırmanın sonuçlarının ağır olacağını’ belirtti.

Kendisine ABD’nin İsrail’e silah göndermeyi durdurma tehdidi hatırlatılan ve Biden’ın kırmızı çizgisi sorulan Blinken “Söz konusu İsrail’se burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyiz” dedi.

İsrail’le her konuda sürekli görüştüklerini ve sorunları bu şekilde halletmeye çalıştıklarını belirten Blinken, Refah konusundaki duruşlarının net olduğunu ama bunun bir kırmızı çizgi olarak tanımlanmasının doğru olmayacağını söyledi.

Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Refah’a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail’e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden’ın bu açıklamasına hem ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den hem de İsrail’den tepki gelmişti.

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