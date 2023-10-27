ABD İsrail’e desteğini yineledi: Gazze için kırmızı çizgiler koymadık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze’yle ilgili “İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz” dedi.

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İsrail ordusu, Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı hava saldırılarını en yoğun seviye çıkartmıştı. İsrail ordusu, iletişim hatlarının da kesildiği Gazze’de ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurmuştu.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Hamas da bunun üzerine kentin kuzeyinde şiddetli çatılmaların başladığını açıklamıştı.

Kirby, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Gazze’ye ilişkin konuştu. AA’nın haberine göre Kirby, Gazze’yle ilgili “İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kirby, çatışmaların başından beri İsrail’le iletişim halinde olduklarını aktararak, “Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur” değerlendirmesinde bulundu.