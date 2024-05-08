ABD İsrail’e askeri yardımı askıya aldı

ABD Refah kentine saldırı nedeniyle İsrail’e askeri yardım sevkiyatını askıya aldı.

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İsrail tüm uyarılara rağmen yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kentine önceki gün saldırı başlattı.

AA’nın haberine göre ABD, saldırı üzerine bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını kaydetti.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine konuştu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail’e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail’in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını vurguladı.

Cohen devamında şunları kaydetti:

“Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız.”