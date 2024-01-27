ABD ile Britanya Yemen’in petrol ihraç ettiği limanı vurdu

ABD ve Britanya savaş uçakları Yemen’in ham petrol ihraç ettiği Ras İsa Limanı’nı vurdu.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Husilere ait Al-Masirah televizyonu limanın iki defa vurulduğunu bildirdi.. Can ve mal kaybına ilişkin açıklama gelmedi.

Saldırı, Husi militanların Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırıları artırmasının ardından geldi. Husiler önceki gün ‘Marlin Luanda’ isimli Trafigura şirketi tarafından işletilen petrol tankerine saldırı düzenlemiş ve gemide yangın çıkmıştı.

ABD ordusu bu saldırıdan saatler sonra Kızıldeniz’i hedef alan ve fırlatılmaya hazır bir Husi gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Yemen’deki İran destekli Husiler, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırılar düzenlemesinden sonra Hamas’a destek verdiğini duyurmuş, Kızıldeniz’deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle çok sayıda saldırıda bulunmuştu. Bunun sonucunda ticari gemiler rotalarını değiştirip Kızıldeniz yerine taşımanın daha uzun sürdüğü Süveyş Kanalı’nı kullanmaya başlamıştı.

Kızıldeniz’de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir ‘tedarik zinciri krizinin‘ başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.