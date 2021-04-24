Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD elçisi bakanlığa çağrıldı: İlişkilerde onarılması zor bir yara açıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkan Joe Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması nedeniyle ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’ı bakanlığa çağırdı.

Fotoğraf: tr.usembassy.gov

ABD Başkanı Joe Biden, bugünkü 24 Nisan mesajında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmıştı.

Reklam

Biden’a ilk resmi tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelmişti.

AA’nın aktardığına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Satterfield’a açıklamaya ilişkin Türkiye’nin ‘güçlü tepkisi’ iletildi. Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı aktarıldı.

Biden’a ilk tepki: Reddediyoruz

Elçilikten ABD’lilere uyarı

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı

Erdoğan’dan Ermeni patriğine taziye mesajı

1920’lerden beri gündemde: ‘Ermeni soykırımı’ için hangi ABD başkanı ne dedi?

‘Ermeni soykırımı’nı bugüne kadar hangi ülke nasıl tanıdı…

SON HABERLER

Vebitcoin CEO’su Karadağ vatandaşıymış

Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO’su İlker B.’nin ardından üç kişi daha gözaltına alındı.