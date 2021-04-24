ABD elçisi bakanlığa çağrıldı: İlişkilerde onarılması zor bir yara açıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkan Joe Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması nedeniyle ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’ı bakanlığa çağırdı.

Fotoğraf: tr.usembassy.gov

ABD Başkanı Joe Biden, bugünkü 24 Nisan mesajında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmıştı.

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Biden’a ilk resmi tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelmişti.

AA’nın aktardığına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Satterfield’a açıklamaya ilişkin Türkiye’nin ‘güçlü tepkisi’ iletildi. Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı aktarıldı.