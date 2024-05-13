ABD de kabul etti: İsrail teröristten çok sivil öldürdü

ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze’de öldürdüğü sivil sayısının ‘Hamas teröristleri’nden daha fazla olduğunu kabul etti.

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Gazzeli yetkililere göre İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Filistinli sayısı 35 bin 91’e ulaştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre CBS News, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a şu soruyu sordu:

“(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya göre 14 bin terörist ve 16 bin sivil öldürüldü. ABD, İsrail’in teröristten fazla sivilin öldürüldüğü yönündeki değerlendirmesini paylaşıyor mu?”

Blinken kararlı bir ifadeyle “Evet, paylaşıyoruz” yanıtını verdi.

Kaos uyarısı

ABD’li bakan geniş çaplı bir işgalin potansiyel olarak inanılmaz derecede yüksek bir maliyete yol açabileceğini söyledi: “İsrail potansiyel olarak bir isyanı devralma, ya da ayrılırsa kaosla, anarşiyle ve muhtemelen Hamas tarafından yeniden doldurulan bir boşlukla karşılaşma yolunda ilerliyor.”

Blinken ayrıca, ABD’nin sivilleri daha iyi korumak ve Refah’ın topyekun işgalinden kaçınmak için İsrail’e baskı yapmayı sürdürdüğünü belirtti.