ABD Boeing hakkında yeni soruşturma başlattı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 787 Dreamliner uçaklarının denetim süreçleriyle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bloomberg HT’nin haberine göre nisanda Boeing’in gönüllü olarak bazı 787 Dreamliner uçaklarında kanatların gövdeyle birleştiği yerde yeterli bağlantı ve topraklama olduğunu doğrulamak için gerekli denetimleri tamamlamamış olabileceğini bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Boeing’in denetimleri tamamlayıp tamamlamadığı ve şirket çalışanlarının uçak kayıtlarında sahtecilik yapıp yapmadığı araştırılıyor. Şirketin üretim sistemindeki 787 uçaklarının tamamını yeniden incelediği ve hizmetteki filoya yönelik bir plan oluşturması gerektiği de belirtiliyor.

FAA açıklamasında soruşturma devam ederken havayolu yolcularının güvenliğini sağlamak için her türlü önemi alacağı vurgulandı.