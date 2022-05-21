ABD, beş örgütü ‘terör’ listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren beş örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı.

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ABD Dışişleri’nin yazılı açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, bugün Göç ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında 5 örgütün FTO tanımlamasını iptal ettiğini duyurdu. Bunlar: Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama’a al-Islamiyye” dendi.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerine bilgi bağlamında destek vermek ve dondurulan varlıkların halen bu gruplar arasında aktif olan kişilere serbest bırakılmaması için bu örgütlerin mensuplarının ‘Özel Küresel Terörist’ tanımlamalarının kalacağına dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu beş örgütün Yabancı Terör Örgütü tanımlamalarının iptaline ek olarak, Dışişleri Bakanlığı ayrıca 13224 sayılı Kararname uyarınca ölen 6 kişiyi de Özel Yabancı Terörist listesinden çıkardı: Bunlar, Abu al-Vardah, Mohad Mualim, Farah Muhamed Şirdon, Musa Abu Davud, Aliashab Kebekov ve İbrahim el-Rubayş” dendi.

Yaklaşık 10 senedir silah bıraktığını duyurmuş olan Bask Anavatanı ve Özgürlüğü (ETA) örgütünün İspanya’nın Bask bölgesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Aum Şinrikyo Japon milliyetçisi, Kahane Chai ise radikal bir Yahudi örgüt olarak tanınıyor. Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi Gazze’de, Cama’a al-Islamiyye ise Mısır’da faaliyet gösteriyor.