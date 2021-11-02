ABD, beş ila 11 yaşındaki 28 milyon çocuğu aşılamaya hazırlanıyor

ABD’de beş ila 11 yaşındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının bu hafta içinde yapılmaya başlayacağını açıklanırken, ilk etapta ayrılan 15 milyon aşının büyük bölümünün gelecek haftadan itibaren aşı merkezlerine sevk edileceği belirtildi.

Beyaz Saray Covid-19’la mücadele koordinatörü Jeff Zients, çocuklar için özel olarak formüle edilmiş milyonlarca doz aşının birkaç gün içinde dağıtım merkezlerine ulaştırılacağını ve bu yaş grubunda yer alan 28 milyon çocuk için yeterli doz aşının mevcut olduğunu söyledi.

Zients gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aşılamaya hazırız, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin de (CDC) kararı bekleniyor. 8 Kasım haftasından itibaren beş ila 11 yaşındaki çocuklara aşılama yapılacak” dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) cuma günü Pfizer ve BioNTech aşısının beş ila 11 yaşındaki çocuklara uygulanmasına izin vermişti. Böylece bu aşı ABD’deki küçük çocuklara uygulanabilecek ilk Covid-19 aşısı olmuştu.

Artık aşının nasıl uygulanacağı konusunda CDC’nin alacağı karar bekleniyor. CDC danışmanları aşılama planını bugün ele alacak ve karar bunun ardından açıklanacak.