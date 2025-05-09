ABD başkan yardımcısı: Hindistan-Pakistan gerilimi bizi ilgilendirmiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ülkesini ‘ilgilendirmediğini’ ve duruma karışmayacaklarını söyledi.

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Fox News’ün programına katılan Vance, gerginliğin bir an önce azalmasını istediklerini belirtti.

Fakat bu ülkeleri ‘kontrol edemeyeceklerini’ belirten 41 yaşındaki siyasetçi, gerilimin ‘ABD’yi ilgilendirmediğini’ ve duruma karışmayacaklarını söyledi.

ABD’nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunan Vance, konuyu diplomatik yollarla takip edeceklerini vurguladı.

ABD başkan yardımcısı Hindistan-Pakistan geriliminin ‘daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini’ umuyor.

Hindistan’ın Pakistan’a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füzelerle saldırdı.

Hint ordusu, ‘terör yapılanması’ olarak nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıkladı. İslamabad yönetimiyse saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını, 31 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında beş savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimiyse bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 ‘Harop’ SİHA’sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.