ABD, askeri yardım gönderdiği ülkelerden savaş hukukuna uyma ‘garantisi’ isteyecek

ABD Başkanı Joe Biden, bundan böyle ABD’nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı.

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Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu süre 45 gün olarak belirlendi. Biden bu kararname öncesinde İsrail’in Gazze’de ‘sınırı aştığını’ söylemişti.

ABD 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950’den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. ABD İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor.

Kararnameye göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek. Bu ülkelerin düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray’a bilgi vermesi gerekecek.

Amaç daha fazla baskı

Bu politikayı destekleyen senatörlerden Chris Van Hollen, Biden’ın böylece İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi.

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırıp bin 300 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail’in karşı saldırılarında 28 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü aktarılıyor.

Gazze nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 1,7 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı düşünülüyor.

Netanyahu’nun, çoğunluğu Gazze’nin güneyine sığınan bu sivilleri de yerinden etmek için emir verdiği bildirilmişti.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın ‘Gazze’de soykırım davası’ başvurusunu kabul etmişti.